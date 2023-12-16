Умер трехкратный чемпион СССР по хоккею в составе "Спартака" Алексей Макаров

Фото: vk.com/spartakhc

Умер трехкратный чемпион СССР по хоккею в составе московского "Спартака" Алексей Макаров, сообщает РИА Новости.

Спортсмен ушел из жизни в возрасте 82 лет.

Он играл за "Спартак" на позиции защитника с 1960 по 1972 год. Он успел трижды выиграть золотые медали (1962, 1967, 1969), четырежды – серебряные (1965, 1966, 1968, 1970) и трижды – бронзовые (1963, 1964, 1972) чемпионатов СССР.

Хоккеист провел за Спартак" 380 матчей, забросив 70 шайб. Два раза он становился победителем Кубка СССР (1970, 1971). В составе сборной СССР Макаров в 1968 году выиграл Универсиаду и был признан лучшим защитником турнира.