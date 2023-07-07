Умер режиссер Григорий Любомиров

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Режиссер, продюсер и сценарист Григорий Любомиров умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

"Гильдия продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России выражает соболезнования его родным и близким", – говорится в публикации.

Церемония прощания с деятелем искусства назначена на 8 июля в Николо-Архангельском крематории.

Режиссер родился 22 ноября 1953 года в Ленинграде. В 90-е годы он окончил киношколу FEMIS в Париже. Там деятель получил режиссерское образование. Полученные навыки Любомиров применял на новом российском телевидении.

Он снял ряд документальных фильмов, среди которых "Импичмент по-русски", "Маски сокитов", "Тайны посвящения". Кроме того, зрители помнят его 12-серийный фильм о религиозных сектах в Египте, Израиле, Индии и Китае.