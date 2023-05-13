Умер президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев скончался в субботу в возрасте 76 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Общественного телевидения России (ОТР) Виталия Игнатенко.

"Да, он умер сегодня. Скоропостижно скончался", – говорится в сообщении.

Деятель советского и российского телевидения родился 3 октября 1946 года. На протяжении всей жизни Сагалаев занимался журналисткой работой.

Например, деятель являлся одним из основателей ТВ-6. Также Салагаев был членом Академии российского телевидения. В 2018 году представитель СМИ получил звание "Заслуженный журналист Российской Федерации". Кроме того, в 1978 году Салагаев стал лауреатом Государственной премии СССР.