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13:06

Культура

Скончался модельер Валентин Юдашкин

Фото: РИА Новости/Ирина Калашникова

Советский и российский художник-модельер Валентин Юдашкин скончался на 60-м году жизни. О его смерти сообщил Первый канал.

"Не стало Валентина Юдашкина, об этом сообщила его супруга", – заявила ведущая.

Юдашкин родился 14 октября 1963 года. В 1986 году успешно закончил Московский индустриальный техникум. Первая коллекция модельера была представлена в 1991 году в Париже.

В 1999 году Юдашкин был удостоен звания заслуженного деятеля искусств России, а в 2012 году стал академиком Российской академии художеств.

"Интервью": "Танец как любовь" – Валентин Юдашкин

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