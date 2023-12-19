Умер чемпион СССР по футболу Николай Казарян

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Умер известный армянский футболист, чемпион СССР в составе ереванского "Арарата" Николай Казарян, сообщает РИА Новости.

Спортсмен скончался в возрасте 76 лет. В футбольном клубе "Арарат-Армения" назвали неоценимым вклад Казаряна в развитие армянского футбола.

Футболист родился в январе 1947 года. Всю свою карьеру он выступал за ереванский "Арарат", в составе которого в 1973 году стал чемпионом СССР, в 1973 и 1975 годах – двукратным обладателем Кубка Союза, в 1971 и 1976 годах – двукратным серебряным призером всесоюзного первенства. В начале 90-х годов возглавлял Федерацию футбола Армении.