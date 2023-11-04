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04 ноября, 14:48

Спорт

Стали известны подробности смерти двукратного олимпийского чемпиона Протопопова

Фото: fsrussia.ru

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Протопопов скончался 31 октября в швейцарском Интерлакене. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

О подробностях смерти спортсмена ФФККР сообщил двукратный чемпион ФРГ в мужском одиночном катании Зепп Шенмецлер. По его словам, фигурист скончался во сне.

Федерация фигурного катания выразила соболезнования родным и близким Протопопова в связи с его смертью.

О смерти фигуриста стало известно накануне. Он умер в возрасте 91 года. Во время спортивной карьеры фигурист выступал в паре со своей супругой Людмилой Белоусовой. Они стали чемпионами олимпийских игр в Инсбруке в 1964 году и Гренобле в 1968 году.

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