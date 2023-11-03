Умер двукратный олимпийский чемпион в парном фигурном катании Олег Протопопов

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Двукратный олимпийский чемпион в парном фигурном катании Олег Протопопов скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщает The Skating Lesson на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Твой вклад в спорт никогда не будет забыт", – говорится в тексте.

Причины смерти не уточняются.

Олег Протопопов родился 16 июля 1932 года в Санкт-Петербурге. Он выступал в паре со своей супругой Людмилой Белоусовой. Они стали чемпионами олимпийских игр в Инсбруке в 1964 году и Гренобле в 1968 году.

Кроме того, пара четыре раза подряд выигрывала золото чемпионатов мира (1965–1968 годы) и чемпионатов Европы (1965–1968 годы). С 1979 года Протопопов жил в Швейцарии.