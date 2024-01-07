В Союзе конькобежцев назвали причину смерти 20-летней шорт-трекистки Анастасии Середы

Фото: телеграм-канал "Союз конькобежцев России"

Российская шорт‑трекистка Анастасия Середа, которая умерла на 21-ом году жизни, оказалась в больнице в декабре 2023 года. Причиной ее госпитализации стали осложнения при гриппе, сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на Союз конькобежцев РФ.

"Еще в декабре она заболела, говорили, что это грипп, из‑за осложнений оказалась в больнице, потом кома. Боролась за жизнь", – отмечается в сообщении.

По словам тренера спортсменки Марины Яшиной, похороны пройдут в Саранске 8 января. Как она уточнила, Середу направили в больницу Уфы с инфекционным заболеванием.

"Мы все надеялись, что все будет нормально, но, к сожалению, вчера она умерла", – рассказала тренер.

В свою очередь, мать шорт-трекистки Галина Середа уточнила, что причиной смерти спортсменки стал грипп А с осложнениями.

О смерти Середы стало известно 7 января. При этом причина смерти девушки не сообщалась.

Спортсменка родилась 30 марта 2003 года. Она являлась воспитанницей Спортивной школы олимпийского резерва по шорт-треку. Середа занимала призовые места в составе эстафетной команды на соревнованиях Кубка РФ.

В основном зачете она выступала за Санкт-Петербург. Также спортсменка имела звание мастера спорта РФ.

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