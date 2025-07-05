"Мостурфлот" отменил ближайший круиз на теплоходе "Николай Карамзин", где ранее выявили норовирус. Заболевание обнаружили у 37 пассажиров круизного лайнера. Среди них также члены экипажа, включая повара.

В ходе проверки специалисты нашли грубые нарушения санитарных норм при организации питания. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Пассажирам теплохода предложили полный возврат средств или возможность переноса путешествия на другие даты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.