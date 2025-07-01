Россиянин погиб при падении параплана в горах Таджикистана

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Россиянин погиб во время отдыха в горной местности Таджикистана из-за падения вышедшего из строя параплана. Об этом сообщает пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) республики.

"Иностранный гражданин прибыл в этот горный район страны с туристической целью. После выхода из строя его летательного оборудования он упал в труднопроходимую зону, где погиб на опасном горном участке", – говорится в сообщении.

По данным ТАСС, погибшим оказался Вадим Цыганов – военнослужащий 201-й российской военной базы, которая дислоцируется в Таджикистане.

Как уточнил собеседник агентства, россиянин пропал без вести во время отдыха 23 июня в селе Аракчин Варзобского района. Тело было обнаружено 27 июня и передано его семье.

Ранее спасатели нашли тело альпиниста из Москвы, который сорвался со склона в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Инцидент произошел 24 июня, когда четверо человек находились на высоте 4,8 тысячи метров.

На вертолете тело мужчины эвакуировали на базу спасотряда и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов. По факту гибели альпиниста СК начал доследственную проверку.