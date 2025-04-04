ТАСС: один человек погиб и трое пострадали из-за схода вагонов ремонтного поезда в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"

Один человек погиб и трое пострадали из-за схода вагонов ремонтного поезда в ТиНАО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

"В ходе ремонтных работ около железнодорожной платформы Рассудово произошел сход ремонтно-составного состава из 6 вагонов. Три вагона вместе с вагоном со стрелой опрокинулись на бок", – отметили в сообщении.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, у пострадавших тяжелые переломы и сочетанные травмы, у одного из них подозрение на перелом позвоночника.

В свою очередь, в МЖД заявили, что ЧП произошло примерно в 15:00 на временных хозпутях строительной площадки, которые не принадлежат ОАО "РЖД". По данным перевозчика, движения поездов по этим путям нет. С рельсов сошел укладочный кран и две платформы.

МЖД подтвердили наличие только одного пострадавшего рабочего. По другим информация уточняется. Там же уточнили, что инцидент не влияет на движение поездов. На место ЧП отправился восстановительный поезд со станции Бекасово. Причины схода вагонов с путей выясняются.

Кроме того, в настоящее время Московская межрегиональная транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего. На место происшествия выехал заместитель прокурора Евгений Ноговицын. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее вагоны грузового поезда сошли с рельсов и столкнулись с вагонами встречного поезда на перегоне Чалганы – Ушумун в Амурской области. В общей сложности с рельсов сошли 28 вагонов, входивших в 2 локомотива. Повреждения также получила железнодорожная инфраструктура.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Расследование было решено провести на основании признаков преступления, которое предусмотрено статьей "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".

