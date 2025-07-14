Упавший в Московском цирке эфиопский гимнаст чувствует себя хорошо

Эфиопский гимнаст, который сорвался с высоты в Московском цирке, чувствует себя хорошо. Об этом он рассказал журналистам в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, куда его доставила скорая помощь сразу после инцидента.

Несмотря на падение с шестиметровой высоты во время репетиции, серьезных травм у артиста не обнаружили, однако медики продолжают наблюдать за его состоянием. Он рассказал, что не помнит событий, происходивших после падения, но быстро получил необходимую помощь и уже чувствует улучшение.

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