Запашный: акробат упал в Большом Московском цирке из-за ошибки пассировщика

Фото: телеграм-канал "ZАПАШНЫЙ"

Инцидент в Большом Московском цирке с акробатом произошел из-за ошибки пассировщика, сообщил в телеграм-канале гендиректор цирка Эдгард Запашный.

В воскресенье, 13 июля, гимнаст во время репетиции на качелях приземлился с 6-метровой высоты на страховочный мат и, продолжив движение, упал и ударился головой о манеж.

"Когда артист выполняет сложный трюк в несколько оборотов и приземляется ногами на страховочный мат, то иногда по инерции продолжает крутиться дальше, и задача пассировщика, который для этого и находится на манеже, – остановить это вращение, подставив собственный корпус", – объяснил Запашный.

По его словам, на видео, которое распространилось в Сети, заметна ошибка пассировщика. Он пропустил момент приземления и не подстраховал акробата. Дежурный врач находилась в зрительном зале и уже через несколько секунд была около пострадавшего, добавил гендиректор цирка.

Ранее в Большом Московском цирке во время выступления артист упал с лошади. Он получил травму лица, при падении не терял создания. Как отмечал Запашный, спустя время акробат чувствовал себя нормально.