Гимнаст упал и ударился головой о манеж в Большом Московском цирке

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Акробат упал и ударился головой о манеж в Большом Московском цирке, сообщила пресс-служба учреждения.

Инцидент произошел 13 июля во время репетиции акробатов на качелях Russian Swing под руководством Сосины Вогаеху из Эфиопии. Один из артистов приземлился с 6-метровой высоты на страховочный мат и, продолжив движение, упал с мата и ударился головой о манеж, рассказали в цирке.

В настоящее время гимнасту оказывают необходимую помощь. В Большом Московском цирке выразили надежду на скорейшее выздоровление акробата.

Ранее цирковой артист упал с колеса во время выступления в Находке Приморского края. Судя по видео, распространенного в Сети, над ареной цирка вращалось колесо с двумя гимнастами. Один из них при движении упал на пол с высоты нескольких метров.

В правоохранительных органах уточнили, что артист получил ушибы. По факту случившегося планировалось провести проверку.