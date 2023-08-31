Артистка цирка упала с высоты во время выступления в Барнауле

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Артистка цирка во время выступления, выполняя трюк, упала с высоты на арену в Барнауле, прокуратура начала проверку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на помощника прокурора региона Марию Антошкину.

Она уточнила, что прокурор Алтайского края Антон Герман поручил территориальному прокурору выехать на место инцидента, чтобы координировать работу правоохранительных органов.

Отмечается, что прокуратура проверяет исполнение требований безопасности и охраны труда, которые предъявляются к организации цирковых представлений.

Ранее артист Тимур Пастухов на репетиции во время исполнения трюка упал с батута. Его госпитализировали с сотрясением мозга.

До этого акробат упал с лошади в Большом Московском государственном цирке. Мужчина получил травму лица, но его здоровью ничего не угрожало.

В цирке гимнастка сорвалась с высоты