В Московском театре мюзикла рассказали о состоянии упавшего с батута артиста

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Артист Тимур Пастухов чувствует себя нормально после падения с батута, рассказала РИА Новости пресс-секретарь Московского театра мюзикла Наталья Уварова.

"Театр на постоянной связи с врачом и с самим артистом", – добавил она.

До этого сообщалось, что на репетиции во время исполнения трюка Пастухов упал с батута. В результате артист был госпитализирован с сотрясением мозга.

В октябре прошлого года на сцене Большого театра погиб актер мимического ансамбля. На 37-летнего артиста упала декорация во время оперы "Садко". Позже выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

