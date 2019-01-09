Цирковая лошадь прошлась по лицу акробата во время выступления

В Большом Московском государственном цирке во время представления акробат упал с лошади. Сейчас артист чувствует себя хорошо, угрозы здоровью нет. Об этом сообщает портал "Дни.ру" со ссылкой на руководителя цирка Эдгарда Запашного.

Запашный опубликовал в Instagram видеозапись того, как артист падает на арену после трюка. Как пояснил директор цирка, упавшего акробата зовут Артем Лохматов. "Жокей, джигит, акробат, жонглер", – охарактеризовал руководитель артиста.

Уточняется, что мужчина получил травму лица. При падении он не терял сознания.

В Московском государственном цирке ранее уже происходили инциденты с травмированием артистов. В 2015 году воздушная гимнастка Ксения Елкина упала с большой высоты во время дневного представления на цирковом фестивале "Идол". Девушка выполняла номер без страховочной сетки и лонжи – страховочного приспособления, которое одевается на гимнастов.