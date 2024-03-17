Артист цирка в Находке получил ушибы при падении с высоты – СМИ

Фото: телеграм-канал Amur Mash

Артист цирка в Находке Приморского края упал с колеса во время выступления. В результате он получил ушибы, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

В соцсетях начали распространяться видео, на которых над ареной цирка вращается колесо с двумя артистами. Один из них при движении падает на пол с высоты нескольких метров.

"Совсем не пострадал, ушибы", – сказал источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства добавил, что больница планирует направить уведомление в трудовую инспекцию. Он уточнил, что будет организована проверка.

На прошлой неделе артистка Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Влада Морозова скончалась в реанимации, куда ее привезли после того, как она потеряла сознание за кулисами. Гендиректор цирка Эдгард Запашный рассказал, что девушка перед спектаклем прошла медосвидетельствование.

Ранее артистка цирка во время выступления, выполняя трюк, упала с высоты на арену в Барнауле. Прокуратура организовала проверку исполнения требований безопасности и охраны труда, которые предъявляются к организации цирковых представлений.



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