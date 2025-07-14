Москвичей призвали к внимательности из-за непогоды

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Москвичам стоит быть внимательными и осторожными из-за непогоды, предупредила пресс-служба столичного управления МЧС.

"До конца суток 14 июля местами по Москве ожидается сильный ливень, гроза, крупный град, шквалистое усиление ветра с порывами до 20–23 метров в секунду", – говорится в сообщении.

В ведомстве призвали горожан не оставлять детей без присмотра и обходить шаткие конструкции. При управлении автомобилем стоит также быть внимательными и парковаться только в безопасных местах.

В свою очередь, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в условиях непогоды напомнил водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию, говорится в телеграм-канале столичного Дептранса.

Автомобилистов призвали не отвлекаться на телефон и не совершать резкие маневры. Водителям также стоит заранее снижать скорость вблизи пешеходных переходов и не останавливаться рядом с деревьями.

Из-за грозы в Москве действует желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет актуально до 00:00 16 июля. По прогнозам синоптиков, 14-го и 15-го числа в столице выпадет около 20 миллиметров осадков, то есть от 15 до 20% месячной нормы.