Власти Подмосковья продолжат следить за оставленным в аэропорту Антальи ребенком

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Власти Подмосковья будут и далее следить за жизнью ребенка, оставленного в аэропорту Антальи, заявила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

"Мы с особым трепетом относимся к детям, которые попали в сложную ситуацию. Сейчас Николь в гостевой приемной семье, которая заботится о девочке и занимается ее воспитанием. Эта семья создала для ребенка теплую и безопасную атмосферу", – приводит слова чиновницы пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Болатаева отметила, что решение относительно того, с кем останется жить девочка, будет принимать суд. Подмосковные власти, в свою очередь, позаботятся о том, чтобы малышка росла в нормальной обстановке, подчеркнула вице-губернатор.

В пресс-службе также отметили, что гостевая приемная семья была найдена по поручению главы региона Андрея Воробьева. Временным опекуном ребенка стала опытная приемная мать Марина Макарова.

Помимо этого, 7 июля орган опеки Богородского округа обратился в суд с заявлением о лишении матери Николь Екатерины Бурнашкиной родительских прав. Предварительное слушание по данному делу назначили на 21 июля, а первое заседание пройдет 20 августа. Если суд удовлетворит иск, малышке найдут постоянную приемную семью.

В октябре прошлого года Бурнашкина оставила в туалете аэропорта Антальи новорожденного ребенка. Девочку обнаружили сотрудники авиагавани. Вскоре женщину задержали и завели против нее уголовное дело. Ребенка же вернули в Россию.

В феврале 2025 года турецкий суд приговорил Бурнашкину к 15 годам лишения свободы.

Однако 14 июля приговор местного суда был отменен решением Апелляционного суда Турции. Как уточняли СМИ, суд постановил освободить россиянку, переквалифицировав уголовное дело из "покушение на убийство близкого человека" на "оставление", из-за чего сократился тюремный срок.

