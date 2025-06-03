Бросившая младенца на улице жительница Нижнего Тагила отправлена в колонию

Фото: телеграм-канал "Суды Свердловской области"

Ленинский районный суд Нижнего Тагила назначил женщине 1989 года рождения, которая оставила своего ребенка на скамейке, 2 года и 2 месяца колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Также суд, признав вину женщины в покушении на убийство новорожденного, взыскал с нее в пользу малыша 750 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

Согласно судебным материалам, женщина в ночь на 4 марта родила в квартире ребенка. При этом беременность она скрывала от родственников и не обращалась за медпомощью.

После этого мать завернула малыша в одеяло, вынесла на улицу и бросила на скамейке возле подъезда жилого дома, который находится на Красноармейской улице.

Ребенка обнаружил мужчина, который утром отправился на работу. Он сообщил об этом в полицию и позвонил в скорую помощь.

В результате ребенка госпитализировали с переохлаждением, уточнила пресс-служба регионального СК. В медучреждении у малыша был взят образец буккального эпителия, после чего по ДНК-профилю была установлена его мать.

Руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых в беседе с РИА Новости отмечал, что женщина является дорожным рабочим, ранее она была судима в том числе по статьям о причинении смерти по неосторожности и убийстве, привлекалась полицией к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей.

В мае 2018 года ее лишили родительских прав в отношении шести несовершеннолетних детей, уточнил он.

Ранее мать оставила своего полугодовалого ребенка в сугробе в поселке Горном Хабаровского края. Девочка была направлена в специализированную организацию для детей. Угрозы ее жизни нет. По данным региональной прокуратуры, у женщины также есть еще и малолетний сын.

