В Турции освобождена россиянка, родившая и оставившая в туалете ребенка

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В Турции освободили россиянку Екатерину Бурнашкину, которая родила и оставила новорожденную дочь в туалете аэропорта в Анталье. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на канал A Haber.

Приговор местного суда к 15 годам лишения свободы по делу Бурнашкиной был отменен решением Апелляционного суда. Как уточнило СМИ, суд постановил освободить россиянку, переквалифицировав уголовное дело из "покушение на убийство близкого человека" на "оставление", из-за чего сократился тюремный срок.

В репортаже телеканала Бурнашкина рассказала, что не знала о беременности и была не в состоянии понять происходящее. Когда девушка решила забрать новорожденную, ее уже повела в участок местная полиция.

Один из адвокатов россиянки Айшегюль Кюбра Полат пояснила, что вынесенный судом приговор был неправильным. По ее словам, с самого начала они защищались в рамках преступления об "оставлении".

Бурнашкину освободили 9 июля, вскоре она будет депортирована в Россию.

"Как только я вернусь в Россию, сразу заберу свою дочь. Она у меня очень красивая. Я хочу сама ее вырастить", – сказала девушка.

В октябре прошлого года Бурнашкину задержали в аэропорту Антальи после того, как она оставила в туалете новорожденного ребенка. Девочку обнаружили сотрудники авиагавани, а на мать завели уголовное дело.

В феврале 2025 года турецкий суд приговорил Бурнашкину к 15 годам лишения свободы по обвинению в покушении на убийство близкого родственника.

Во время следствия ребенок находился в турецком приюте. Позднее его вернули в Россию.