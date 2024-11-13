YK: Жители турецкой Коньи спасли младенца, оставленного в мусорном баке

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Жители турецкого города Конья спасли ребенка, которого нашли в мусорном баке. Об этом пишет местное издание Yeni Konya.

Детский плач услышала жительница одного из районов города, когда выносила мусор. Ей пришли на помощь соседи, которые и вытащили младенца.

Оказалось, что девочка родилась сравнительно недавно, ее успели согреть и доставить в городскую больницу. Сейчас ей ничто не угрожает. Полицейским пока не удалось найти свидетелей инцидента.

Ранее следователи крымского СКР возбудили уголовное дело после гибели младенца в выгребной яме. Правоохранители уверены, что 27-летняя жительница села Виноградное родила ребенка, а затем выкинула его в туалет, где он погиб. Женщине предъявлено обвинение.

