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10 декабря, 10:45

Происшествия

Новости мира: мексиканец попытался угнать самолет и улететь в США

Новости мира: мексиканец попытался угнать самолет и улететь в США

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Пассажир попытался захватить самолет в Мексике и улететь в США. По данным местных телеканалов, 31-летний мексиканец путешествовал с женой и двумя детьми. Во время полета он напал на стюардессу и направился в кабину пилотов. Экипажу пришлось удерживать злоумышленника, пока командир воздушного судна передавал сигнал тревоги. В итоге лайнер совершил экстренную посадку в Гвадалахаре, после чего дебошира передали полиции. Мужчина заявил, что неизвестные похитили его близкого родственника и незадолго до вылета отправили ему сообщение с угрозой. В нем говорилось, что бандиты лишат жизни похищенного, если он полетит в Мексику.

Тем временем инцидент произошел во время шоу дронов в Китае. Более 600 беспилотников, участвовавших в представлении, внезапно потеряли управление и рухнули прямо в реку на глазах у зрителей. Причины массового сбоя пока не установлены. Специалисты рассматривают несколько версий, среди которых сильный ветер и помехи сигнала. Никто не пострадал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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