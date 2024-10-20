В горах Крыма спасли туриста с собакой

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Республике Крым"

В горах Крыма спасли мужчину, который пошел гулять с собакой, и заблудился, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ.

Мужчина выгуливал собаку в лесу в горной местности в районе села Скалистое Бахчисарайского района, но с наступлением темноты не смог найти обратный путь. Спасатели прочесали территорию и оперативно нашли их.

Ранее группа альпинистов пропала на горе Дхаулагири в Непале. Россияне отправились на восхождение примерно в 06:00. В последний раз они выходили на связь в 11:00, после чего связь с ними была потеряна.

Позже спасатели обнаружили тела погибших на высоте 7 100 метров. Российское посольство в Непале подтвердило информацию об их гибели. По мнению спасателей, альпинисты могли сорваться с высоты 7 600 метров. Спустя время стало известно, что они поднимались на восьмитысячник без кислорода.

