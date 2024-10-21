Новости регионов: сотрудники МЧС спасли пострадавшую туристку под Владивостоком

Под Владивостоком сотрудники МЧС спасли туристку, которая сама не могла спуститься с горы Пидан. Это одна из самых высоких гор в Приморском крае. Женщина и ее брат провели ночь на вершине и едва не замерзли. Их обнаружили другие туристы и вызвали спасателей. Пострадавшую 15 километров несли на носилках до дороги. В данный момент она находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает.

Тем временем первые в этом сезоне заморозки зафиксировали на плато горы Ай-Петри. Ночью температура воздуха там опустилась до минус 2 градусов. Туристов, которые выходят на пеший маршрут "К зубцам Ай-Петри", предупредили, что нужно одеваться теплее. Кроме того, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни возможны снегопады.

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