Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 октября, 11:30

Происшествия

Новости регионов: сотрудники МЧС спасли пострадавшую туристку под Владивостоком

Новости регионов: сотрудники МЧС спасли пострадавшую туристку под Владивостоком

Новости мира: в США вертолет врезался в радиовышку

В Москве автомобиль снес ограждение и улетел в реку

Ведущие Москвы FM назвали темы эфира 21 октября

Жители Люберец пожаловались на метающих камни ворон

Новости регионов: в Красноярском крае загорелся многоквартирный дом

Движение на Садовой-Спасской улице ограничено из-за пожара

В Москве загорелась сталинская высотка

Новости мира: число жертв ударов ВВС Израиля по городу Бейт-Лахия в Газе выросло до 81

Новости мира: поддержка Киева может уменьшиться после победы Трампа

Под Владивостоком сотрудники МЧС спасли туристку, которая сама не могла спуститься с горы Пидан. Это одна из самых высоких гор в Приморском крае. Женщина и ее брат провели ночь на вершине и едва не замерзли. Их обнаружили другие туристы и вызвали спасателей. Пострадавшую 15 километров несли на носилках до дороги. В данный момент она находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает.

Тем временем первые в этом сезоне заморозки зафиксировали на плато горы Ай-Петри. Ночью температура воздуха там опустилась до минус 2 градусов. Туристов, которые выходят на пеший маршрут "К зубцам Ай-Петри", предупредили, что нужно одеваться теплее. Кроме того, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни возможны снегопады.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионыобществопогодавидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика