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23 июля, 06:57

Происшествия

Число пострадавших при пожаре в жилом доме в Москве увеличилось до 10

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Число пострадавших при пожаре в жилом доме на Мытной улице увеличилось до 10 человек, сообщает пресс-служба МЧС Москвы.

В ведомстве добавили, что возгорание было полностью ликвидировано. Для борьбы с пожаром было задействовано 34 сотрудника МЧС и 10 единиц техники.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Пожар в жилом доме произошел ночью в среду, 23 июля. Огонь охватил две квартиры и балкон на четвертом этаже. Прибывшим пожарным удалось локализовать возгорание на площади 100 квадратных метров.

В результате возгорания погиб один человек. Он был найден в горящей квартире.

Симоновская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара. Работу правоохранительных органов и экстренных служб на месте происшествия координирует заместитель межрайонного прокурора Иван Сергеев.

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