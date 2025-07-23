Прокуратура проконтролирует ход проверки по факту пожара в жилом доме в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Симоновская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в жилом доме на улице Мытная в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Точная причина возгорания будет установлена специалистами по результатам пожарно-технической экспертизы. Работу правоохранительных органов и экстренных служб на месте происшествия координирует заместитель межрайонного прокурора Иван Сергеев.

Пожар в жилом доме на улице Мытная произошел ночью в среду, 23 июля. Огонь охватил две квартиры и балкон на четвертом этаже. Для его ликвидации было задействовано 34 сотрудника МЧС и 10 единиц спецтехники. Возгорание удалось локализовать на площади 100 квадратных метров.

По информации столичного МЧС, в результате пожара погиб один человек. Тело без признаков жизни было найдено в горящей квартире. Еще 9 человек пострадали, им оказывается медицинская помощь.