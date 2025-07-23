Девять человек пострадали при пожаре в жилом доме в Москве

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Девять человек пострадали при пожаре в жилом доме на Мытной улице в Москве, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

По предварительной информации, огонь охватил две квартиры и балкон на четвертом этаже жилого дома.

До прибытия пожарных три человека выпрыгнули из окна четвертого этажа, им оказывается медицинская помощь. Из подъезда дома эвакуировано 15 человек.

Пожар удалось локализовать на площади 100 квадратных метров. В его ликвидации задействовано 34 сотрудника МЧС и 10 единиц спецтехники.

Ранее пожилой мужчина погиб в результате взрыва в многоквартирном доме на Анапском шоссе в Новороссийске. По информации МЧС, хлопок произошел из-за бытового газа. Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.