Пять человек погибли в результате пожара в Оренбургской области

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Пять человек погибли при возгорании в селе Песчаном в Оренбургской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

Огнем было уничтожено строение на общей площади 120 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные вскоре потушили возгорание, в ликвидации огня участвовали 26 человек и 12 единиц техники. Причины пожара устанавливаются.

Еще один пожар произошел этой ночью на конвейерной ленте в районе села Никольское на Сахалине. Транспортная лента горела на протяжении 200 метров. На данный момент возгорание уже ликвидировано.

Ранее пожар вспыхнул в здании бывшего инкубатора в станице Каневской на Кубани. Пламя разгорелось на площади 2,4 тысячи квадратных метров. Огонь также распространился на 1 гектар сухой растительности.