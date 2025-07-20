Фото: телеграм-канал "МЧС Краснодарского края"

Реабилитационный центр загорелся в Анапе на площади 200 квадратных метров, сообщает пресс-служба управления МЧС по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел на улице Атамана Бабыча в станице Анапской города-курорта Анапа. Прибывшие на место пожарные эвакуировали 25 человек и смогли локализовать возгорание на площади в 200 квадратных метров. К тушению огня привлечены 11 сотрудников МЧС и 4 единицы техники.

"Оперативная информация уточняется", – говорится в сообщении.

Ранее в Подмосковье удалось ликвидировать лесной пожар. Инцидент произошел в Кривандинском участковом лесничестве Шатурского филиала "Мособллес". Для его ликвидации задействовали 20 специалистов и 10 единиц специальной техники.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности. Виновных в поджоге уже ищут.

