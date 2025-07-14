Лесной пожар ликвидировали в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Мособл Комлес"

На территории лесного фонда Подмосковья был ликвидирован лесной пожар в субботу, 12 июля. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Специалисты обнаружили возгорание в Кривандинском участковом лесничестве Шатурского филиала ГАУ МО "Мособллес" с помощью системы видеомониторинга. Для его ликвидации было задействовано 20 человек из лесопожарных формирований и 10 единиц спецтехники.

По предварительной информации, пожар произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности. Виновные в поджоге устанавливаются.

Ранее крупный лесной пожар произошел в Ростовской области. Площадь возгорания достигла 427 гектаров. Его ликвидация осложнялась сильными порывами ветра и высокой температурой воздуха.