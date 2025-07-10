Лесной пожар в Ростовской области ликвидирован

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Возгорание, которое произошло в Каменском лесничестве, удалось полностью ликвидировать. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал и не погиб. Врио главы региона поблагодарил всех специалистов, которые были задействованы в процессе тушения пожара.

Пожар на территории Каменского лесничества разгорелся днем 9 июля. К вечеру огонь распространился на площади 194 гектара, а 10-го числа – на 427 гектаров.

Тушение огня осложнялось сильным ветром и высокой температурой воздуха. Однако, несмотря на это, пожарным удалось локализовать возгорание на площади 433 гектара.

В ликвидации пламени были задействованы 293 человека от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 91 единица техники, в том числе 69 специалистов МЧС РФ и 19 единиц техники.

