Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 324 гектаров

Фото: телеграм-канал "МЧС Ростовской области"

Площадь лесного пожара на территории Каменского лесничества в Ростовской области выросла до 324 гектаров, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС по региону.

По данным на 07:00 по московскому времени на месте ЧП работают 194 человека и 54 единицы техники. При этом угрозы населенным пунктам области нет.

О крупном пожаре в Ростовской области стало известно 9 июля. К вечеру того же дня его площадь достигала 194 гектаров, а к тушению привлекали 174 человек и 54 единицы техники.

Работа сотрудников МЧС осложнялась сильным порывистым ветром. Погибших и пострадавших в результате инцидента не было.

До этого загорелись складские помещения в Улан-Удэ, возгорание распространялось на площади в 1 тысячу квадратных метров. Никто из людей не пострадал. Причины пожара устанавливаются.

