Площадь пожара в Каменском лесничестве под Ростовом выросла до 427 га

Фото: телеграм-канал "МЧС Ростовской области"

Огонь в Каменском лесничестве распространился на площади 427 гектаров, из них 369 – низовой пожар, а 58 – верховой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Полностью ликвидировать возгорание пытаются 293 человека от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 91 единица техники, в том числе 69 специалистов МЧС России и 19 единиц техники.

При этом угрозы для населенных пунктов нет. Информации о погибших и пострадавших в результате случившегося также не поступало.

В региональном управлении МЧС России напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, так как от этого зависит жизнь остальных людей и сохранность имущества. В случае выявления возгорания горожан попросили позвонить по телефонам 101 или 01.

Пожар в Каменском лесничестве произошел днем 9 июля. К вечеру его площадь составляла 194 гектара, а утром 10-го числа – 391 гектар. Работа сотрудников МЧС осложняется сильным порывистым ветром и высокой температурой воздуха.

