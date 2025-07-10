Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара в Пушкине

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Пушкинская городская прокуратура взяла на контроль выяснение всех обстоятельств пожара на крыше жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного ведомства.

В ведомстве уточнили, что загорелись стройматериалы. Из-за случившегося всех жителей дома эвакуировали.

Прокуратура возьмет на контроль соблюдение прав жильцов этого дома, а также проведет проверку деятельности подрядчика, который допустил нарушение техники безопасности во время ремонта.

Пожар в подмосковном Пушкине произошел утром 10 июля. Огонь охватил крышу жилого дома, расположенного на Московском проспекте. Спустя время возгорание удалось локализовать на площади 500 квадратных метров, а после – ликвидировать.

В результате случившегося никто не пострадал. Местные жители предположили, что причиной пожара стала ошибка, допущенная рабочими во время проведения ремонта на крыше.