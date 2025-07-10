10 июля, 11:32Происшествия
Крупный пожар вспыхнул в подмосковном Пушкине
Согласно предварительной информации, огонь распространился на крыше многоэтажного здания по адресу Московский проспект, дом 2. Как отметил собеседник агентства, к месту ЧП были направлены дежурные подразделения спасателей, которые локализовали возгорание на площади 500 квадратных метров. Позднее было ликвидировано открытое горение.
Предварительно, никто не пострадал.
Со слов очевидцев, черный дым распространяется по всему городу. Местные жители предположили, что причиной пожара стала ошибка, допущенная рабочими во время проведения ремонтных работ на крыше.
На место произошедшего прибыла ведомственная пожарная охрана учреждения и сотрудники МЧС РФ, а также руководство и сотрудники ГУФСИН по Пермскому краю. В настоящее время пожар потушен.