Магистральный конвейер загорелся на Сахалине

Фото: телеграм-канал "МЧС Сахалинской области"

Крупный пожар произошел на конвейерной ленте в районе села Никольское на Сахалине. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС РФ по региону.

Транспортная лента горела на протяжении 200 метров, пожару присвоили повышенный ранг сложности. В тушении огня принимали участие 12 человек и 5 единиц техники. Спустя некоторое время пожар был локализован, еще позже – полностью потушен.

"Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений удалось предотвратить распространение огня и избежать серьезных последствий для инфраструктуры и производственного процесса", – подчеркнули в МЧС.

Ранее реабилитационный центр загорелся в Анапе на площади 200 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные эвакуировали 25 человек, после чего локализовали возгорание. Вскоре пожар был полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших в результате инцидента не было.

Еще одно возгорание произошло до этого на пензенской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-1). Там загорелся трансформатор, который расположен на открытой территории. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров.