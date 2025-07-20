20 июля, 18:03Происшествия
Пожар в реабилитационном центре в Анапе потушен
Фото: телеграм-канал "МЧС Краснодарского края"
Пожар в реабилитационном центре в Анапе полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба управления МЧС по Краснодарскому краю.
Погибших и пострадавших в результате инцидента не было. По данным МЧС, открытое горение было ликвидировано в 16:10, а в 16:36 удалось полностью потушить огонь.
Реабилитационный центр загорелся в станице Анапской города-курорта Анапа в воскресенье, 20 июля. Затем огонь распространился на площадь в 200 квадратных метров.
На место происшествия прибыли огнеборцы, которые эвакуировали 25 человек. Всего к тушению пожара привлекались 11 сотрудников МЧС и 4 единицы специальной техники.