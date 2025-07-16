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16 июля, 16:39

Происшествия

В Ленобласти пожарные спасли из огня 700 черепах, 11 ежей, 11 хомяков и 3 кроликов

Фото: vk.com/ГКУ "ЛЕНОБЛПОЖСПАС"

Пожарные спасли 700 черепах, 11 ежей, 11 хомяков и 3 кроликов из огня в двухэтажном доме в деревне Вартемяги Всеволожского района Ленобласти, сообщили на странице "ВКонтакте" ГКУ "ЛЕНОБЛПОЖСПАС".

На месте работали сотрудники 100-й пожарной части Всеволожского отряда "Леноблпожспас" и ПСС "Агалатово". Они смогли вытащить из огня большую часть животных. Из-за возгорания погибли 100 черепах, 9 ежей и 9 хомяков.

В результате пожара сгорела комната площадью 24 квадратных метра в квартире на втором этаже здания.

Ранее работники зоопарка в Ростове-на-Дону эвакуировали капибар из загоревшегося вольера. Огонь возник на его кровле. Площадь пожара достигла 8 квадратных метров. Пожарным удалось потушить возгорание.

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