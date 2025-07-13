Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в бытовке у Ярославского вокзала

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Сотрудники МЧС РФ ликвидировали возгорание строительной бытовки на Комсомольской площади, напротив Ярославского вокзала. Об этом сообщает пресс-служба столичного МЧС.

В тот момент здесь проходили работы по ремонту фасада здания. Специалисты смогли оперативно ликвидировать возгорание. В тушении принимали участие 11 сотрудников МЧС и 3 единицы специальной техники.

"В результате возгорания пострадали два человека – им оперативно оказали помощь бригады скорой помощи и Центр медицины катастроф. Один пострадавший госпитализирован в Институт Склифосовского", – добавили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

До этого на севере Москвы загорелись 8 машин. Пламя распространилось на площадь в 40 квадратных метров, но позже огонь ликвидировали. В результате никто не пострадал.

По предварительной версии, первым загорелся автомобиль Ford. Уточняется, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки в одном из авто.

