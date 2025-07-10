Пожар произошел на пензенской ТЭЦ-1

Фото: телеграм-канал Readovka

Пожар произошел на пензенской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-1). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, загорелся трансформатор, который расположен на открытой территории на Новочеркасской улице. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров. Сотрудники МЧС России уже занимаются тушением пожара. По предварительным сведениям, в результате случившегося никто не погиб и не пострадал.

В свою очередь, директор филиала "Пензенский" ПАО "Т Плюс" Игорь Кузьмичев подтвердил, что силовой трансформатор загорелся. По его словам, которые приводит телеграм-канал организации, в результате произошедшего был поврежден трансформатор.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко предупредил, что на время ликвидации пожара на трансформаторе подача электроэнергии временно приостановлена. В связи с этим запустят резервную систему электроснабжения. Глава региона попросил всех сохранять спокойствие, отметив, что ситуация находится под контролем.

"Я нахожусь на месте. Веду координацию с экстренными службами", – уточнил Мельниченко в своем телеграм-канале.

Также региональная прокуратура проконтролирует выяснение всех обстоятельств произошедшего. Пресс-служба ведомства заявила, что на месте работает прокурор Железнодорожного района Пензы Рустам Абубекеров, который координирует действия полиции и спецслужб.

Пензенская ТЭЦ-1 снабжает весь город электроэнергией и горячей водой. Ее мощность составляет 310 мегаватт, а тепловая мощность – 805 гигакалорий в час.

Ранее пожар произошел в лесопильном цехе исправительной колонии № 1 (ИК-1) в Соликамске Пермского края. В результате никто не пострадал. В региональном управлении ФСИН сообщили, что на момент возникновения возгорания производительные работы в цехе не велись. Спустя время пламя удалось потушить.

