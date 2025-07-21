Задымление произошло в отделении реанимации столичной больницы № 52

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Задымление произошло в отделении реанимации больницы № 52 в Москве, сообщает пресс-служба столичного Депздрава.

По данным ведомства, инцидент произошел из-за неисправного облучателя-рециркулятора воздуха. В тот момент в помещении находились 4 пациента, которых удалось оперативно перевести в другие отделения реанимации. Угрозы для жизни и здоровья пациентов и персонала нет.

"Сотрудники больницы оперативно отреагировали на ситуацию до приезда специальных служб", – говорится в сообщении.

При этом медицинское учреждение продолжает работать в штатном режиме, добавили в департаменте.

До этого пожар вспыхнул в жилом доме на Флотской улице в Москве. В результате возгорания погибла женщина 1942 года рождения. Точная причина произошедшего будет определена после проведения пожарно-технической экспертизы, указывали в прокуратуре города.

