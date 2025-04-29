Газ взорвался в ангаре транспортно-логистической компании в подмосковном Подольске. Пострадали два человека, они госпитализированы. Пожара не последовало. Облицовка ангара разрушена.

Предварительной причиной ЧП стало нарушение требований техники безопасности. По некоторым данным, в ангаре во время сварочных работ взорвался пустой бензовоз. Прокуратура начала проверку.

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