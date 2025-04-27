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27 апреля, 11:30

Транспорт

Новости регионов: паромы на Байкале вышли в рейс после зимней паузы

Новости регионов: паромы на Байкале вышли в рейс после зимней паузы

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В Иркутской области после зимней паузы заработала паромная переправа на остров Ольхон. В рейсы уже вышли два судна. При этом на реках региона продолжается разрушение льда, навигация пока не началась. Из-за половодья уровень воды повышен, но критических отметок еще не достиг.

В Татарстане циклон принес резкое похолодание и метель. На улицах Казани действует предупреждение о гололедице. Местные жители наблюдают редкую картину – распустившиеся деревья оказались покрыты снегом всего через несколько дней после аномального тепла.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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