Новости регионов: паромы на Байкале вышли в рейс после зимней паузы

В Иркутской области после зимней паузы заработала паромная переправа на остров Ольхон. В рейсы уже вышли два судна. При этом на реках региона продолжается разрушение льда, навигация пока не началась. Из-за половодья уровень воды повышен, но критических отметок еще не достиг.

В Татарстане циклон принес резкое похолодание и метель. На улицах Казани действует предупреждение о гололедице. Местные жители наблюдают редкую картину – распустившиеся деревья оказались покрыты снегом всего через несколько дней после аномального тепла.

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