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Новости

14 апреля, 07:00

Происшествия

Новости мира: около 50 лесных пожаров произошли на северо-востоке Вьетнама

Новости мира: около 50 лесных пожаров произошли на северо-востоке Вьетнама

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Около 50 лесных пожаров произошли на северо-востоке Вьетнама после шторма. Один из самых крупных разгорелся в пригородах Халонга. Там огонь перекинулся на жилые дома. Работу спасателям затрудняли горный рельеф местности и сильный ветер, который разносил искры. В результате пожаров пострадали десятки гектаров леса.

На востоке Таджикистана произошло четвертое за сутки землетрясение. Серии толчков вызвали разрушения в нескольких регионах страны. В результате погиб трехлетний ребенок. На месте работают спасатели. По словам ученых, толчки были настолько сильные, что ощущались в Узбекистане, Киргизии и Казахстане.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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