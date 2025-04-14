Новости мира: около 50 лесных пожаров произошли на северо-востоке Вьетнама

Около 50 лесных пожаров произошли на северо-востоке Вьетнама после шторма. Один из самых крупных разгорелся в пригородах Халонга. Там огонь перекинулся на жилые дома. Работу спасателям затрудняли горный рельеф местности и сильный ветер, который разносил искры. В результате пожаров пострадали десятки гектаров леса.

На востоке Таджикистана произошло четвертое за сутки землетрясение. Серии толчков вызвали разрушения в нескольких регионах страны. В результате погиб трехлетний ребенок. На месте работают спасатели. По словам ученых, толчки были настолько сильные, что ощущались в Узбекистане, Киргизии и Казахстане.



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