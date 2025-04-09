Новости регионов: в Забайкалье спасатели потушили 50 очагов возгорания за сутки

В Забайкалье пожарным удалось потушить 50 очагов возгорания за сутки. Тушение продолжается еще на 43 участках, 11 из них локализованы. Один из пожаров дошел до окраин Читы – сгорели два жилых дома и три автомобиля. Ранее из-за огня перекрыли движение на трассе "Байкал", ограничения сохраняются.

В Приморье спасают троих тигрят, оставшихся без матери. Детенышам по девять месяцев, и они все еще нуждаются в заботе. Один из тигрят недавно попал в объектив в ослабленном состоянии. Сейчас их подкармливают. Если здоровье стабилизируется, животных оставят в дикой природе, оснастив GPS-ошейниками для наблюдения.

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