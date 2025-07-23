Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Один человек погиб при пожаре в жилом доме на улице Мытная в Москве, сообщает пресс-служба МЧС столицы.

По информации ведомства, погибший был найден в горящей квартире. Еще двух человек удалось спасти.

Две квартиры и балкон на четвертом этаже жилого дома загорелись ночью в среду, 23 июля. Возгорание удалось локализовать на площади 100 квадратных метров. В его ликвидации задействовано 34 сотрудника МЧС и 10 единиц спецтехники.

По предварительным данным, также при пожаре пострадали 9 человек. Трое выпрыгнули из окна четвертого этажа, им оказывается медицинская помощь. Всего сотрудники МЧС эвакуировали из подъезда дома 15 человек.