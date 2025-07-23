Движение транспорта на Мытной улице восстановлено

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Движение автотранспорта на Мытной улице в Москве восстановлено, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ранее дорога на этом участке была перекрыта в районе дома № 25 из-за пожара. На месте происшествия работали оперативные службы города.

Возгорание произошло ночью в среду, 23 июля. В результате погиб один человек, еще 9 пострадали.

Симоновская межрайонная прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств произошедшего. Работу правоохранительных органов и экстренных служб на месте происшествия координирует заместитель межрайонного прокурора Иван Сергеев.

До этого Дептранс предупредил о перекрытии движения в районе Бутырской улицы с 24 июля. Ограничения связаны с проведением строительных работ.

Также для передвижения до 20 ноября будет недоступна одна полоса на участках Крымского моста в Москве. Это связано с ремонтом на данном участке дороги.