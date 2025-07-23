Движение транспорта перекрыто на Мытной улице из-за пожара в жилом доме

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Движение автотранспорта на Мытной улице возле дома № 25 было перекрыто в связи с произошедшим там пожаром, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

В ведомстве уточнили, что на месте происшествия работают оперативные службы города. Также возле пострадавшего дома находится один автобус Мосгортранса для размещения граждан.

Пожар в жилом доме на Мытной улице произошел ночью в среду, 23 июля. В результате возгорания погиб один человек, еще 9 пострадали.

Симоновская межрайонная прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств произошедшего. Работу правоохранительных органов и экстренных служб на месте происшествия координирует заместитель межрайонного прокурора Иван Сергеев.